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03.01.2021 - 12:16 |

Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

Ünlü tenisçi Melis Sezer, Survivor 2021'de boy gösterecek. Yarışma öncesi ünlü takımında yer alan isimlerin biyografisi araştırılıyor. Bu isimlerin başında da Melis Sezer geliyor. Peki, Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?
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Survivor 2021 9 Ocak'ta start veriyor. Bu seneki yarışmacılardan biri de ünlüler takımında görev yapacak olan Melis Sezer... Peki, Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

    3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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