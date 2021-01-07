Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında? Melisa Aslı Pamuk biyografisi

Uzun süredir aşk yaşadığı Futbolcu Oğuzhan Özyakup ile yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edilen Melisa Aslı Pamuk konusunda araştırmalar devam ediyor. Türkiye'de ilk olarak bir GSM firmasının reklam filminde rol aldıktan sonra Yer Gök Aşk adlı dizide 3 sezon boyunca rol alan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk aynı zamandan Kara Sevda, Ulan İstanbul, Çarpışma ve Yeni Hayat dizilerinde rol aldı. Peki Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2020- Yeni hayat (Yasemin Karatan)

2018 Çarpışma - (Cemre Gür)

2015 - Kara Sevda (Asu) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 - Her Sevda Bir Veda (Azade) (TV Dizisi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 - G.D.O. Karakedi (Elmas) (Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2004 - Dat zit wel snor (Sinema Filmi)