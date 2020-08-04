04.08.2020 - 15:09 |
Melisa Aslı Pamuk mütevazılığı ile dikkat çekti
Kanal D’nin yeni dizisi 'Yeni Hayat’ın başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da görüntülendi.
Bayram tatilini İstanbul’da geçiren Pamuk, öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde aracını vale noktasına bırakarak mağazaları gezip sezonluk ürünleri inceledi.
Alışverişlerini noktaladıktan sonra bir restoranda yakın dostuyla yemek yiyen başarılı oyuncu, alışveriş merkezinden ayrılırken genç hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı. Herkesle tek tek ilgilenip sohbet ederek mütevaziliği ile dikkat çekti.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.