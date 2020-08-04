Melisa Aslı Pamuk mütevazılığı ile dikkat çekti

Bayram tatilini İstanbul’da geçiren Pamuk, öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde aracını vale noktasına bırakarak mağazaları gezip sezonluk ürünleri inceledi.

Alışverişlerini noktaladıktan sonra bir restoranda yakın dostuyla yemek yiyen başarılı oyuncu, alışveriş merkezinden ayrılırken genç hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı. Herkesle tek tek ilgilenip sohbet ederek mütevaziliği ile dikkat çekti.