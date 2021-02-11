Melisa Şenolsun: 14 Şubat önemsiz bir gün

İşletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, alışveriş yaptığı market çıkışında objektifleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Posta'da yer alan habere göre; "14 Şubat Sevgiler Günü için özel bir planınız, sürpriziniz var mı?" sorusuna güzel oyuncu, "Hayır hiçbir plan yapmadım. Benim için 14 Şubat önemsiz bir gün" yanıtını verdi.

GÜLÜMSETEN 'EVLİLİK' SORUSU

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı’ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Melisa Şenolsun, “Evlilik yolunda ilk adımı attığınız, sevgilinizin evine yerleştiğiniz söyleniyor, doğru mu?” sorusunu gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı.