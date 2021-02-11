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11.02.2021 - 10:38 |

Melisa Şenolsun: 14 Şubat önemsiz bir gün

Oyuncu Melisa Şensolun, geçtiğimiz temmuz ayında Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken aşmıştı. Oyuncu, önceki gün Rumelihisarı'nda evine komşu bir markete gitti.

Melisa Şenolsun: 14 Şubat önemsiz bir gün
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İşletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, alışveriş yaptığı market çıkışında objektifleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

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Melisa Şenolsun-Umut Evirgen: Her şey güzel gidiyor

Posta'da yer alan habere göre; "14 Şubat Sevgiler Günü için özel bir planınız, sürpriziniz var mı?" sorusuna güzel oyuncu, "Hayır hiçbir plan yapmadım. Benim için 14 Şubat önemsiz bir gün" yanıtını verdi.

Melisa Şenolsun: 14 Şubat önemsiz bir gün

GÜLÜMSETEN 'EVLİLİK' SORUSU
Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı’ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Melisa Şenolsun, “Evlilik yolunda ilk adımı attığınız, sevgilinizin evine yerleştiğiniz söyleniyor, doğru mu?” sorusunu gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı.

    Magazin Haberleri Bülteni (11 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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