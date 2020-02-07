'Memurluktan istifa edip hayalimi gerçekleştirdim'

'Şahane Hayaller' filminin senaryosunu yazan ve başrolünde oynayan 'Nalet Bebe' lakaplı Ömer Başdoğan, "Bizim için bugün hüzünlü başladı. Allah çığ altında kalıp şehit olan vatandaşlarımızın yakınlarına sabır versin. Memurluktan istifa edip bu hayalimi gerçekleştirdim. Umarım seyircimizin bol kahkaha atacağı bir film olur" dedi.