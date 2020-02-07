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07.02.2020 - 09:45 | | EMRAH AKÇAAY

'Memurluktan istifa edip hayalimi gerçekleştirdim'

'Nalet Bebe' lakaplı sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı, kadrosunda Salih Kalyon, Çetin Altay, Suzan Aksoy ve Berrak Güvem'in yer aldığı 'Şahane Hayaller' filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de gerçekleşti. Galaya; Koray Avcı, Hazım Körmükçü ve nişanlısı Zeynep Tandoğan, Yasemin Sakallıoğlu, Doğuş ve Fulin gibi birçok ünlü isim katıldı.

'Memurluktan istifa edip hayalimi gerçekleştirdim'

'Şahane Hayaller' filminin senaryosunu yazan ve başrolünde oynayan 'Nalet Bebe' lakaplı Ömer Başdoğan, "Bizim için bugün hüzünlü başladı. Allah çığ altında kalıp şehit olan vatandaşlarımızın yakınlarına sabır versin. Memurluktan istifa edip bu hayalimi gerçekleştirdim. Umarım seyircimizin bol kahkaha atacağı bir film olur" dedi. 

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