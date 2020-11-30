Menajerimi Ara 15. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm özeti

Star ekranlarının fenomen haline gelen Menajerimi Ara dizisinin 14. son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Canen Ergüder, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı proje konusuyla da çok konuşuluyor. Menajerimi Ara son bölümde, Dicle'nin kovulması her şeyi alt üst eder. İşte, yeni bölüm detayları...

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Diziseverleri her hafta ekran başına kitleyen Star'ın dikkat çeken dizi Menajerimi Ara, 14. bölüm ardından henüz 15. yeni bölüm fragmanını paylaşmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. Peri Masalım dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusu.