Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Menajerimi Ara 4. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Star TV'nin yayın hayatına oldukça çarpıcı bir giriş yapan ve başrollerini ülkemizin en önemli isimlerinden Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman'ın paylaştığı Menajerimi Ara 4. yeni bölümüyle de oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Salı günleri ekranlara gelecek dizinin ilk bölümü sonrası 5. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı!



MENAJERİMİ ARA 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük umutlarla gittiği galadan müthiş bir hayal kırıklığı ile çıkan Dicle, onu yolundan çevirmeye çalışan herkese karşı ayakta kalmaya kararlıdır. Dicle, Beren’le Barış’a gelen fotoğraf çekimi ile ilgilenmek zorundayken Feris’in oyuncusu Edis ile Çınar’ın oyuncusu Melisa Şenolsun, uzun zamandır beraber rol aldıkları dizinin setinde büyük bir gerilim yaşarlar.



Bu sırada Ego Ajanstan ayrılma planları yapan Kıraç, Demet Akbağ’ı da yanında götürmek için harekete geçer. Dicle, ajanstan ayrılacağını gizleyen Kıraç’ın sırrını öğrenir. Şimdi kendisini görmezden gelen babasının sırrını saklamakla ona en zor zamanında şans vermiş insanlara doğruyu söylemek arasında kalakalır....



MENAJERİMİ ARA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacka...

HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara' dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.