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25.08.2020 - 11:58 |

'Menajerimi Ara' bu akşam başlıyor

'Menajerimi Ara' bu akşam Star TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Menajerimi Ara dizisinde, her hafta ise ünlü bir isim konuk oyuncu olarak yer alacak.

'Menajerimi Ara' bu akşam başlıyor
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Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman gibi ünlü isimlerin rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi geldi.

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?
Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

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Cadde Yazarları

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