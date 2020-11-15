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15.11.2020 - 20:50 |

Menajerimi Ara bugün yok mu? Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Menajerimi Ara dizisi pazar akşamları izleyicilerle buluşuyor. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümü ekranlarda yer almayınca izleyiciler detayları merak etti. Peki Menajerimi Ara bu hafta yok mu, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Menajerimi Ara bugün yok mu? Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Menajerimi Ara dizisinin oyunca kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünün hangi gün olacağı merak ediliyor. Peki Menajerimi Ara bu akşam yok mu?

MENAJERİMİ ARA BU AKŞAM YOK MU?

Her hafta pazar günleri yayınlanan Menajerimi Ara'nın bu hafta tekrar bölümü ekranlara geliyor. Yeni bölümünün yayınlanacağı tarih ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

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