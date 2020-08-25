Menajerimi Ara Dicle, Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?
Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterini canlandırıyor. Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan Menajerimi Ara oyuncularının yaşamları merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Menajerimi Ara Dicle, Ahsen Eroğlu kimdir?
Menajerimi Ara dizisi ilk bölümüyle bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine ise Ahsen Eroğlu hayat veriyor. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında?
AHSEN EROĞLU KİMDİR?
Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğdu. Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nü bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.
Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.
2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır.
OYNADIĞI DİZİLER
2020- Menajerimi Ara- Dicle
2019 Kuzgun -Kumru Cebeci
2018 İstanbullu Gelin -Yaz
2017 Kızlarım İçin -Suna
2016-2017 Anne Duru -Güneş
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem -Meleki Hatun
2015 Modern Habil Kabil -Zehra