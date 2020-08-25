Menajerimi Ara Dicle, Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Menajerimi Ara dizisi ilk bölümüyle bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine ise Ahsen Eroğlu hayat veriyor. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında?

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğdu. Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nü bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

2020- Menajerimi Ara- Dicle

2019 Kuzgun -Kumru Cebeci

2018 İstanbullu Gelin -Yaz

2017 Kızlarım İçin -Suna

2016-2017 Anne Duru -Güneş

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem -Meleki Hatun

2015 Modern Habil Kabil -Zehra