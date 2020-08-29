Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu diziyi izleyen vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1. bölümü ile ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinde okulundan mezun olduktan sonra İstanbul'a adım atan Dicle, Radyo Televizyon mezunudur. Sektörde iş bulmak için çalmadık kapı bırakmayan Dicle'nin çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmıştır. Tek umudu olan yıllardır görmediği ve onu küçükken terk eden ve sektörde çalışan babası Kıraç'tır. Kıraç, Dicle'nin iş talebine Antalya'da iş bulması yönünde ikna etmeye çalışır.

Dicle ise kendisine terk eden babası Kıraç'a rağmen İstanbul'da kalmaya ve sektörde adını duyurmaya oldukça kararlıdır.

Babasının çalıştığı şirkette boşalan asistan boşluğunda şans eseri başlayan Dicle oldukça zorlanacaktır.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Barış Falay (Kıraç)

Canan Ergüder (Feris)

Faith Artman (Çınar)

Ayşenil Şamlıoğlu (Peride)

Ahsen Eroğlu (Dicle)

Deniz Can Aktaş (Barış)

Semi Sırtıkkızıl (Emrah)

Gamze Karaduman (Gülin)

Nazlı Senem Ünsal (Jülide)

Bedir Bedir (Bekir)

Pınar Ünsal (Leyla)

Aslı Mavitan (Mayda)

Yaprak Medine (Beren)

Buse Sinem İren (Meral)

Duygu Şen (Ece)

İdeal Beran Kotan (Aydın)

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM FRAGMANI