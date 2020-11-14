Menajerimi Ara hangi gün? Menajerimi Ara yeni bölüm ne zaman?

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile büyük ilgi görmeye devam eden Menajerimi Ara dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Menajerimi Ara dizisi 15 Kasım 2020 Pazar günü 20:00'da STAR TV'de ekrana gelecek.

MENAJERİMİ ARA FRAGMANI