Menajerimi Ara oyuncuları - isimleri: Dicle, Barış, Beren, Gülin kimler, yaşları kaç? Menajerimi Ara konusu nedir?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Menajerimi Ara dizisi bu akşam 20:00'da STAR TV'de yayınlanacak. Dizinin yayın saatinden önce yeni bölümde neler olacağını merak edenler, haberimizin içeriğinden Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanını izleyebilir.

MENAJERİMİ ARA 8. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI - İSİMLERİ



Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda'da dahil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.



Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.



Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.



Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya’da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor.



Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.



Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.



Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar’ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç’ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.



Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans’ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.



Bekir (Bedir Bedir): Ego Ajans’ın çaycısı.



Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.



Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi.



Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.



Leyla (Pınar Ünsal): Dicle’nin annesi.



Meral (Buse Sinem İren): Dicle’nin çocukluk arkadaşı.



Sedef (Melisa Seda): Dicle’nin eski ev arkadaşı.



Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış’ın abisi.



Ceylan (Nurhan Özenen): Ego Ajans'ın sahibi olan eşi Nadir'in tatile çıkıp ölmesi sebebiyle ajansın yeni patronu olmuştur. Yüzde 60 hisse sahibidir.



Nejat (Erol Ozan Ayhan): Feris'in liseden arkadaşı ve vergi müfettişi.

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

Menajerimi Ara, Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ali Bilgin'in yaptığı, Ekin Atalar tarafından senaryosu kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi. Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında yaşananları merkeze alıyor.

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay), Feris (Canan Ergüder), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu), egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MANEJERİMİ ARA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayali yetenek ajansı EGO'nun bulunduğu bina, İstanbul - Maslak‘taki 42 Plaza'yken Dicle karakterinin ilk 3. bölüm kaldığı ev Şişli ilçesinde bulunan Kurtuluş semtindedir. İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir.