Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu | Menajerimi Ara hangi gün yayınlanıyor?

STAR TV ekranında yayınlanan Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ve konusu ile keyifle takip ediliyor. Peki, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Bu hafta diziye hangi ünlü isimler konuk olacak?

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Menajerimi Ara dizisi Salı akşamları saat 20.00'de STAR TV'de izleyici ile buluşuyor. Ünlülerin hayatlarını, onların menajerlerinin gözünden anlatan diziye önümüzdeki bölümde Şükran Ovalı, Ali Biçim, İrem Derici ve Mesut Can Tomay’ın konuk olacağı duyuruldu.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Kıraç - Barış Falay

Feris - Canan Ergüder

Çınar - Fatih Artman

Peride - Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle - Ahsen Eroğlu

Barış - Deniz Can Aktaş

Emrah - Semi Sırtıkkızıl

Gülin - Gamze Karaduman

Jülide - Nazlı Senem Ünal

Bekir- Bedir Bedir

Leyla - Pınar Ünsal

Mayda - Aslı Mavitan

Beren - Yaprak Medine

Meral - Buse Sinem İren

Ece - Duygu Şen

Aydın - İdeal Beran Kotan