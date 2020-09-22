Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu | Menajerimi Ara hangi gün yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Her bölümde sürpriz konuklarla izleyici karşısına çıkan Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün yayınlanıyor? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...
STAR TV ekranında yayınlanan Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ve konusu ile keyifle takip ediliyor. Peki, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Bu hafta diziye hangi ünlü isimler konuk olacak?
MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Menajerimi Ara dizisi Salı akşamları saat 20.00'de STAR TV'de izleyici ile buluşuyor. Ünlülerin hayatlarını, onların menajerlerinin gözünden anlatan diziye önümüzdeki bölümde Şükran Ovalı, Ali Biçim, İrem Derici ve Mesut Can Tomay’ın konuk olacağı duyuruldu.
MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI
Kıraç - Barış Falay
Feris - Canan Ergüder
Çınar - Fatih Artman
Peride - Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle - Ahsen Eroğlu
Barış - Deniz Can Aktaş
Emrah - Semi Sırtıkkızıl
Gülin - Gamze Karaduman
Jülide - Nazlı Senem Ünal
Bekir- Bedir Bedir
Leyla - Pınar Ünsal
Mayda - Aslı Mavitan
Beren - Yaprak Medine
Meral - Buse Sinem İren
Ece - Duygu Şen
Aydın - İdeal Beran Kotan