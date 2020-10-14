'Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti

Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara dün akşam 8. bölümüyle ekrana geldi. Barış Falay, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara dizisinin yayın günü de değişti.

Yayın hayatına salı günü başlayan dizi, gelecek haftadan itibaren pazar akşamları ekrana gelecek.