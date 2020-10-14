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HaberlerMagazin Haberleri 'Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti
14.10.2020 - 10:35 |

'Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti

Salı akşamları yayınlanan 'Menajerimi Ara' 9. yeni bölümüyle 18 Ekim Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.

'Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti
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Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara dün akşam 8. bölümüyle ekrana geldi. Barış Falay, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara dizisinin yayın günü de değişti.

Yayın hayatına salı günü başlayan dizi, gelecek haftadan itibaren pazar akşamları ekrana gelecek.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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