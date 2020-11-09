09.11.2020 - 07:51 |
Mert Altınışık 'Yasak Elma'da
Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna son olarak Berk Oktay dahil olmuştu. Diziye Oktay'ın ardından şimdi de Mert Altınışık katıldı.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı diziye; Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışık dahil oldu.
'Beni Affet' dizisiyle ünlenen, daha sonra 'Meryem' dizisinde yer alan Altınışık'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.