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09.11.2020 - 07:51 |

Mert Altınışık 'Yasak Elma'da

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna son olarak Berk Oktay dahil olmuştu. Diziye Oktay'ın ardından şimdi de Mert Altınışık katıldı.

Mert Altınışık 'Yasak Elma'da
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Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı diziye; Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışık dahil oldu.

'Beni Affet' dizisiyle ünlenen, daha sonra 'Meryem' dizisinde yer alan Altınışık'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.

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