Mert Altınışık 'Yasak Elma'da

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı diziye; Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışık dahil oldu.

'Beni Affet' dizisiyle ünlenen, daha sonra 'Meryem' dizisinde yer alan Altınışık'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.