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05.03.2020 - 09:17 | | EMRAH AKÇAAY

Mert Fırat: Biz büyüklerimize hiç küsmedik!

Oyuncu Mert Fırat, önceki akşam eşi İdil Fırat'la Yeniköy'de görüntülendi.

Mert Fırat: Biz büyüklerimize hiç küsmedik!

Alışveriş merkezinde film izledikten sonra evlerinin yolunu tuttuklarını söyleyen ikili, geçtiğimiz günlerde İdil Fırat'ın babası Önder Fırat'la barıştıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Konuyla ilgili konuşan Mert Fırat, "Çıkan haberler doğru değil. Çünkü biz asla küs olmadık. Eşim ve ben büyüklerimize çok önem ve değer veren insanlarız. Büyüklerimize karşı bir hatamız olmadığı için onlar da bize küsmediler. Yazan arkadaşlara sormak lazım. Önümüzdeki sezona ne düşünüyorlar acaba?" dedi. 

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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    Cadde Yazarları

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