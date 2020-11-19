Mert Fırat: Yeni hayatımızdan herkese merhaba

İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çifti, geçtiğimiz hafta kız bebeklerine kavuştu. Bebeklerine Seyhan Mia adını veren oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Eşi ile kızının elini tuttuğu bir kareyi yayınlayan Mert Fırat, gönderisine; "Yeni hayatımızdan herkese merhaba. Kızımız Seyhan Mia'ya 13 Kasım'da kavuştuk. Tarifsiz heyecanımız ve mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Allah bu duyguyu yaşamak isteyen herkese nasip etsin. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle, çekirdek ailemizden kucak dolusu sevgiler" notunu düştü.

İdil Fırat, kızını cuma günü öğleden sonra özel bir hastanede dünyaya getirmişti.