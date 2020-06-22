MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mert Fırat'ın voleybol keyfi
22.06.2020 - 17:44 |

Mert Fırat'ın voleybol keyfi

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Mert-İdil Fırat çiftinin Bodrum tatili devam ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün arkadaşları ile voleybol oynarken görüntülendi.

Mert Fırat'ın voleybol keyfi
ABONE OL

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Anne olmak için gün sayan Fırat, eşi ile birlikte geçtiğimiz gün plajda objektiflere takıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Mert Fırat, gün boyunca arkadaşları ile birlikte voleybol oynarken, 5 aylık hamile eşi de kendisini videoya çekti.

Beş set süren maç sonrası ünlü çift, kaldıkları otelin yolunu tuttu.

Mert Fıratın voleybol keyfi

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğum günü pastası anneden

    Doğum günü pastası anneden

    Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor! Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanları izle

    Zalim İstanbul 39. bölüm ile final yapıyor! Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanları izle

    Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında?

    Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında?

    Survivor Sercan kimdir, eski sevgililer kimler? Survivor Sercan kaç yaşında, nereli?

    Survivor Sercan kimdir, eski sevgililer kimler? Survivor Sercan kaç yaşında, nereli?

    Sıradaki Haber