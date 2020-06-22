Mert Fırat'ın voleybol keyfi

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Anne olmak için gün sayan Fırat, eşi ile birlikte geçtiğimiz gün plajda objektiflere takıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Mert Fırat, gün boyunca arkadaşları ile birlikte voleybol oynarken, 5 aylık hamile eşi de kendisini videoya çekti.

Beş set süren maç sonrası ünlü çift, kaldıkları otelin yolunu tuttu.