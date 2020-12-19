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19.12.2020 - 20:10 |

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal biyografisi...

Survivor 2020'de Ünlüler takımı kadrosunda yer alan isimlerden biri de ünlü oyuncu Mert Öcal'dı. Survivor 2020'de oldukça iyi bir performans gösteren zaman zaman yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Gönüllüler takımı tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Mert Öcal bu akşam MasterChef'te mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal biyografisi...
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Mert Öcal kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef yarışmasına konuk olacak olan Survivor Mert Öcal mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Survivor'da adaya veda ettikten sonra adı Gönüllüler takımı yarışmacılarından Evrim Keklik ile aşk iddialarına karışan Mert Öcal oyuncu kimliği ile biliniyor. Survivor'da adanın sempatik isimleri arasında yer alan Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MERT ÖCAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

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