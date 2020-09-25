Mert Öcal: Şarkı çıkartırsam haksız rekabet olur!

Akşam saatlerinde alışveriş merkezindeki restoranlardan birine gelen Mert Öcal, yaklaşık bir saat sonra mekandan ayrıldı.

Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, “Birçok proje ile ekranlara geri döneceğim. Şuan ortağı olduğum bir fıstık ezmesi markasının ticareti ile ilgileniyorum. O yüzden sık sık fabrikaya Sakarya'ya gidip geliyorum. Şimdi de eskisi olduğu gibi hem spor hem de kick boks yapmaya başladım. Bir kaç projede var. Onları değerlendiriyorum. İnşallah yakında tekrar ekranlarda görüşeceğiz '' diye konuştu.

Ayrıca Survivor'da yakın arkadaşı olan Cemal Can'ın albüm çıkaracağı hatırlatılınca Öcal, ''projeler var ama bunların içerisinde şarkı çıkarmayacağım ben şarkı çıkartırsam haksız rekabet olur'' dedi.