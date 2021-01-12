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12.01.2021 - 12:34 |

Mert Öcal'dan 'Survivor 2021' açıklaması

Oyuncu Mert Öcal, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da görüntülendi.

Mert Öcal'dan 'Survivor 2021' açıklaması
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'Survivor 2020' yarışmasında adından sıkça ettiren Mert Öcal, dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezip yeni sezon ürünlerini inceledi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, "Bu sezon Survivor'ı heyecanla takip ediyorum. Yarıştığım zamanda da keyif aldığım bir yarışma programı, bence yeni sezon eski sezonu aratmayacak" dedi. Muhabirlerin "Survivor'ın yeni sezonunda favoriniz kim?" sorusuna ise "Biraz zaman geçsin söylerim" yanıtını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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