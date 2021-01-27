MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Mert rolünü oynayan Eren Vurdem Sadakatsiz'den neden ayrıldı?
27.01.2021 - 23:44 |

Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Mert rolünü oynayan Eren Vurdem Sadakatsiz'den neden ayrıldı?

Sadakatsiz'de Mert karakteri ile ekrana gelen başarılı oyuncu Eren Vurdem diziden ayrıldı mı araştırılıyor. Vurdem, sosyal medyada konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Eren Vurdem (Mert) Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Mert rolünü oynayan Eren Vurdem Sadakatsiz'den neden ayrıldı?
ABONE OL

Eren Vurdem, Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte rol alıyordu. Mert rolü ile dikkatleri çeken oyuncu, Söz dizisi ile gündeme gelmişti. Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Mert karakteri ile tepkilerin de hedefi olmuştu. Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? İşte, detaylar...

MERT SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Eren Vurdem, Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde bulunduğu dizide Bahar'ın eşi rolü ile ekrana geldi. Oyuncu, 27 Ocak Çarşamba akşamı yayımlanan 15. bölümün ardından diziye veda ettiğini açıkladı. Vurdem Instagram'dan ekibine teşekkür ederek diziye veda ettiğini duyurdu.

EREN VURDEM SADAKATSİZ'DEN NEDEN AYRILDI?

Oyuncu, ''Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.

Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı Mert rolünü oynayan Eren Vurdem Sadakatsizden neden ayrıldı

  

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! İrfan Can Kahveci...

Son Dakika | Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! İrfan Can Kahveci...

28 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu – Günlük burç yorumları

28 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu – Günlük burç yorumları

Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket: 85-76

Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket: 85-76

"Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"

"Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet