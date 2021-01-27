Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Mert rolünü oynayan Eren Vurdem Sadakatsiz'den neden ayrıldı?

Eren Vurdem, Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte rol alıyordu. Mert rolü ile dikkatleri çeken oyuncu, Söz dizisi ile gündeme gelmişti. Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Mert karakteri ile tepkilerin de hedefi olmuştu. Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? İşte, detaylar...

MERT SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Eren Vurdem, Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde bulunduğu dizide Bahar'ın eşi rolü ile ekrana geldi. Oyuncu, 27 Ocak Çarşamba akşamı yayımlanan 15. bölümün ardından diziye veda ettiğini açıkladı. Vurdem Instagram'dan ekibine teşekkür ederek diziye veda ettiğini duyurdu.

EREN VURDEM SADAKATSİZ'DEN NEDEN AYRILDI?

Oyuncu, ''Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.



