Mert Turak kimdir, kaç yaşında? Mert Turak kiminle evlendi?

Çeşitli yapımlarda rol alan Mert Turak, dün akşam dünya evine girdi. Turak,sevgilisi Birgül Kurtçu ile evlendiğini sosyal medya hesabında paylaştı. Yeni evlenen Turak'ın hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Mert Turak kimdir?

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980'da doğdu. İzmir’de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak'ın annesi Makedonya asıllıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Ateşli Sabır (Postacı) : ANTONİO SKARMETA - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2012

Romeo ve Juliet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Sen Olmak Nedir? (Yazar:Nur Can Kara) - Tiyatro Halt- 2010

Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Cabaret : Joe Masteroff - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003