Merve Aydın'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturan eski millet atlet Merve Aydın, geçtiğimiz günlerde 17 haftalık hamile olduğunu açıklamıştı. Müjdeli haberi duyuran çift, evlerinde düzenledikleri parti ile bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Erkek bebek beklediklerini duyuran Aydın, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Merve Aydın, yaptığı paylaşıma "Vatanımıza, millletimize hayırlı bir evlat olursun inşallah oğlum" notunu düştü.