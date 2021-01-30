Merve Boluğur elektro popçu oluyor

Hızlı adımlarla yürüyen Merve Boluğur, Teşvikiye Caddesi'nde bir adres arıyordu.

Son zamanlarda şarkıcılık yapacağı haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen ve bir albüm hazırlığı içinde olan oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Yeni albümü hakkında konuşan Boluğur, "Elektro pop bir albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şuan için başka bilgi veremem. Hoşça kalın" dedi.