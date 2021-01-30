MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur elektro popçu oluyor
30.01.2021 - 09:11 | | MESUT YILMAZ

Merve Boluğur elektro popçu oluyor

Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Spor giyim tarzı ile sokağa çıkan oyuncunun bir hayli acelesi vardı.

Merve Boluğur elektro popçu oluyor
ABONE OL

Hızlı adımlarla yürüyen Merve Boluğur, Teşvikiye Caddesi'nde bir adres arıyordu.

Son zamanlarda şarkıcılık yapacağı haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen ve bir albüm hazırlığı içinde olan oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Yeni albümü hakkında konuşan Boluğur, "Elektro pop bir albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şuan için başka bilgi veremem. Hoşça kalın" dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor

West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet