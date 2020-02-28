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28.02.2020 - 08:47 |

Merve Boluğur tazminat davasını kazandı!

Oyuncu Merve Boluğur, erken final yapan 'İçimdeki Fırtına' adlı diziden iki bölümlük alacağı olduğunu iddia ederek Aslan Film şirketine 2 yıl önce dava açmıştı. Güzel oyuncu, açtığı tazminat davasını kazandı.

Merve Boluğur tazminat davasını kazandı!

Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre; reytingi düşük olduğu için altı bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan 'İçimdeki Fırtına' dizisinin başrol oyuncusu Merve Boluğur, iki yıl önce parasını alamadığı gerekçesiyle Aslan Film'e dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Boluğur, şirketle yaptıkları sözleşme gereği kendisine bölüm başı 45 bin lira ödenmesi gerektiğini, ancak 5'inci ve 6'ncı bölümlere ait 110 bin lirayı alamadığını iddia etmişti.

Davayı kabul eden mahkeme film şirketinin oyuncu Merve Boluğur’a icra inkâr tazminatıyla birlikte 132 bin 300 lira ödemesine karar verdi. 

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