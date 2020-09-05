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05.09.2020 - 08:32 |

Merve Boluğur'dan dikkat çeken paylaşımlar

Uzun zaman sonra yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur’un, sevgilisi Burak Dayı ile ayrıldığı iddia edildi. Ayrılık iddialarının ardından Boluğur'un paylaştığı bikinili fotoğrafları ve anlamlı mesajları dikkat çekti.

Merve Boluğur'dan dikkat çeken paylaşımlar
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Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile kendi isminin baş harfini taşıyan kolyeden ‘B’ harfini çıkardı. Bu olayın üzerine her iki taraf da birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Dayı ve Boluğur’un fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Ayrılık sonrası annesiyle tatile çıkan Boluğur, sosyal medya hesabından bikini ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaştı. Fotoğrafın altına düştüğü ‘sırılsıklam’ notu dikkatlerden kaçmadı.

Merve Boluğurdan dikkat çeken paylaşımlar

Otel odasında çekilen bir başka fotoğrafını daha paylaşan Merve Boluğur, bu defa ise "Mutluluğun şartı eşyalara ve insanlara ait olmasın, içten gelsin" notunu düştü.

Merve Boluğurdan dikkat çeken paylaşımlar

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