Merve Özbey: Kızımın eksiklerini almaya geldim

Markalar Sokağı'nda kısa bir alışveriş turu atan Merve Özbey, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden 32 yaşındaki şarkıcı, "Her şey yolunda çok şükür. Kızımın birkaç eksiği vardı, onları almak için geldim. Uzun zamandır zaten dışarıya çıkmıyorum, hava alıp eve döneceğim" dedi.

Hamileliğinin altıncı ayını yaşayan Merve Özbey, kısa süren sohbetin ardından bebek giyim ve aksesuar mağazalarını gezdi.