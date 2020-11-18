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18.11.2020 - 17:40 |

Merve Özbey: Kızımın eksiklerini almaya geldim

Kızını kucağına almak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, geride bıraktığımız gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Merve Özbey: Kızımın eksiklerini almaya geldim
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Markalar Sokağı'nda kısa bir alışveriş turu atan Merve Özbey, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden 32 yaşındaki şarkıcı, "Her şey yolunda çok şükür. Kızımın birkaç eksiği vardı, onları almak için geldim. Uzun zamandır zaten dışarıya çıkmıyorum, hava alıp eve döneceğim" dedi.

Hamileliğinin altıncı ayını yaşayan Merve Özbey, kısa süren sohbetin ardından bebek giyim ve aksesuar mağazalarını gezdi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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