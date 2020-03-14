Merve Özbey makyajsız görüntülendi

Uzun süre alışveriş alışveriş yapan Merve Özbey, daha sonra Tike Restaurant'da kuzeniyle birlikte yemek yedi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Bugün kuzenimi okuldan alıp küçük bir kaçamak yapalım dedik. Biraz alışveriş yapıp şimdi de yemek yedik. Onun dışında her şey çok güzel gidiyor. Konserlerime tam gaz devam ediyorum" dedi.

Sade kıyafeti ve makyajsız görüntülenen Merve Özbey, daha sonra vale noktasında kendisini bekleyen aracına binerek AVM'den ayrıldı.