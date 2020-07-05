05.07.2020 - 09:33 |
Merve Sevi'den Barış Akarsu paylaşımı!
2007 yılında trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünün 13. yılında da unutulmadı. Oyuncu Merve Sevi de eski rol arkadaşı için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
2006-2007 yılları arasında yayınlanan 'Yalancı Yarim' adlı dizide Barış Akarsu ile partner olan Merve Sevi, eski rol arkadaşıyla anılarını paylaştı. Akarsu ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Sevi, “Rahmetle anıyoruz. Hiç unutmadık. O hep 28 yaşında” notunu düştü.