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HaberlerMagazin Haberleri Meryem Uzerli, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday
11.07.2020 - 14:02 |

Meryem Uzerli, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday

İspanya'nın ünlü sinema eleştirmenleri, 'Kovan' filminin başrol oyuncusu Meryem Uzerli'nin performansına hayran kaldı.

Meryem Uzerli, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday
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Eylül 2020'de Madrid'de düzenlenecek olan İmagineindia Uluslararası Film Festivali ana yarışmasında yer alacak filmler arasında; Eylem Kaftan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Meryem Uzerli'nin Artvin'de doğayla mücadele eden bir arıcıyı canlandırdığı, 25 Eylül'de Türkiye'de vizyona girecek olan 'Kovan' da var.

Aralarında Miguel Marias ve Alberto Luchini'nin bulunduğu İspanya'nın önde gelen sinema eleştirmenleri, Uzerli'yi ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında aday gösterdi.

Alberto Luchini, Meryem Uzerli'nin, Western filmlerindeki bağımsız, modern ama yavaş yavaş kendi kökleriyle yeniden bağ kurmayı öğrenen güçlü kadınlara benzediğini söyledi.

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