Meryem Uzerli hamile mi? Meryem Uzerli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Almanya'da doğan Meryem Uzerli'nin tam adı ise Meryem Sarah Uzerli'dir. Hamburg'da oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. 4 kardeştir ve Türkiye'de Muhteşem Yüzyıl dizisi ile popüler hale geldi. Ancak Almanya'da çeşitli dizi ve filmde boy göstermişti. Can Ateş'ten Lara adında bir kızı dünyaya gelmişti. Meryem Uzerli dizileri haberimizde.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Ursula'dan dünyaya geldi. Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dır. Büyük büyükannesi Hırvatistan'lıdır. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

Başarılı oyuncu, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almıştır. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultan'a sayesinde gelişti. 2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer aldı.

Uzerli, 2013 yılında Can Ateşle birliktelik Yaşayan Meryem Uzerli, Şubat 2014'te Lara isimli kızını kucağına aldı.

MERYEM UZERLİ HAMİLE Mİ?

Bir model de olan Uzerli, 2 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söylemişti. Oyuncu Almanya Berlin'de yaşamını sürdürüyor.

DİZİLERİ- FİLMLERİ

Almanya 2008 Inga Lindström - Britta

Almanya 2009 Das total verrücktes Wochenende

Almanya 2009 The Line - Anna

Almanya 2009 Sterne über dem Eis

Almanya 2010 Journey of No Return

Almanya 2010 Ein Fall für zwei

Türkiye 2011-2013 Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Sultan

Türkiye 2016 Gecenin Kraliçesi - Selin

Türkiye 2016 Annemin Yarası - Marija

Türkiye 2016-2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Suzi

Türkiye 2017 Cingöz Recai - Göze

Türkiye 2017 Öteki Taraf - Sara

Türkiye 2020 Kovan - Ayşe