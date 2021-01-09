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09.01.2021 - 16:15 |

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez annelik sevinci yaşadı. Uzerli, Lily Koi adını verdiği bebeğinin dünyaya geldiğini Instagram hesabından duyurdu.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu
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Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında, "Baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" mesajını yazdı.

Uzerli'nin paylaşımına takipçilerinden tebrik yorumları geldi. 37 yaşındaki oyuncunun Can Ateş ile ilişkisinden altı yaşında Jara Jemima adında bir kızı daha bulunuyor.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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