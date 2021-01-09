Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında, "Baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" mesajını yazdı.

Uzerli'nin paylaşımına takipçilerinden tebrik yorumları geldi. 37 yaşındaki oyuncunun Can Ateş ile ilişkisinden altı yaşında Jara Jemima adında bir kızı daha bulunuyor.