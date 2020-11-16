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16.11.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Meryem Uzerli senaryo yazıyor

Meryem Uzerli, Covid-19 nedeniyle Berlin’de açtığı kafedeki işlerini evinden takip ediyor. Oyuncu, bu süreçte senaryo yazmaya başladı

Meryem Uzerli senaryo yazıyor
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İkinci çocuğuna hamile olan Meryem Uzerli’nin, yaşadığı Almanya’nın başkenti Berlin’de açtığı ‘Nosh Nosh’ isimli kafesine, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle gitmediği öğrenildi. Doğumuna az zaman kaldığı için virüse yakalanmak istemeyen oyuncu, şu günlerde mekanına gitmek yerine uzaktan işlerini takip ediyor.
Bu dönem evinde olduğu için gelen projeleri değerlendiren Uzerli, aynı zamanda senaryo yazıyor. Yapımcılık da yapan oyuncunun, doğumdan kısa bir süre sonra ise mesleğine geri döneceği konuşuluyor. Uzerli, beğendiği bir senaryoda hemen ekran karşısına geçerek, sevenleriyle buluşacak.

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