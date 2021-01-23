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23.01.2021 - 07:00 |

Mesaj dolu kare

Rihanna, önceki gün Instagram hesabından paylaştığı bir kareyle sevenlerini şaşırttı.

Mesaj dolu kare
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Rihanna, önceki gün Instagram hesabından paylaştığı bir kareyle sevenlerini şaşırttı. 89.6 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü yıldız, Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından elinde iki siyah büyük çöp torbasıyla poz verdi. Fotoğrafın altına, “Yardım etmek için buradayım” diye yazan Riri’nin üzerindeki tişörtteki ‘Irkıçılığa son’ yazısı da dikkat çekti. Mesaj dolu kare, 5 milyona yakın beğeni aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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