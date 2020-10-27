Metin Akdülger: Kendimizi korumaya çalışıyoruz

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de, DasDas Sahne'de toplantı yapan Metin Akdülger, mekan çıkışı gazetecilere poz vererek ayaküstü sohbet etti.

'Atiye' dizisindeki performansıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, "Şu anda anlaştığımız yeni bir proje yok, zaten olsa saklamam söylerim. Onun dışında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve düzenli spor yapıyorum. Pandemi malum kendimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Metin Akdülger, daha sonra AVM'deki spor mağazaları gezerek alışveriş yaptı.