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27.10.2020 - 13:47 |

Metin Akdülger: Kendimizi korumaya çalışıyoruz

Oyuncu Metin Akdülger, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Metin Akdülger: Kendimizi korumaya çalışıyoruz
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Öğle saatlerinde geldiği AVM'de, DasDas Sahne'de toplantı yapan Metin Akdülger, mekan çıkışı gazetecilere poz vererek ayaküstü sohbet etti.

'Atiye' dizisindeki performansıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, "Şu anda anlaştığımız yeni bir proje yok, zaten olsa saklamam söylerim. Onun dışında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve düzenli spor yapıyorum. Pandemi malum kendimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Metin Akdülger, daha sonra AVM'deki spor mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

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