Mevlana’nın sözünü paylaştı

Gisele Bünchen, Instagram hesabından Mevlana’nın sözünü paylaşarak, motivasyon mesajı verdi. “Eğer düşünceleriniz pozitifse, sözleriniz de öyle olur. Negatifse, konuşmalarınız da onu takip eder. Kendimize ve çevremize söylediklerimizin hayatımızı değiştirme gücü vardır” diyen Brezilyalı model, sonrasında şunu yazdı: “Şu cümleyi severim: Konuşmadan önce, sözlerini üç kapıdan geçir: Bu doğru mu? Bu gerekli mi? Bu nazik mi?”