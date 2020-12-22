Mihre-İbrahim Çelikkol çiftinden aşk pozu

İbrahim Çelikkol, 2017 yılında bir süredir aşk yaşadığı mimar Mihre Mutlu ile evlendi. Ali adında bir oğulları olan çiftten Çelikkol, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

İbrahim Çelikkol'un gönderisine beğeni yağdı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

Çelikkol ise Instagram hesabından eşinin çektiği fotoğrafı "Kıymetlim'in gözünden" notu ile paylaşarak, çıkan dedikoduları yalanlamıştı.