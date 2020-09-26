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26.09.2020 - 19:25 |

Mihrişah Valide Sultan kimdir? Mihrişah Valide Sultan İmareti nerede?

Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde Masterchef Türkiye'nin çekimleri gerçekleştirildi. Masterchef'in yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler ise Mihrişah Valide Sultan'ın yaşamını merak ediliyorlar. Peki Mihrişah Valide Sultan kimdir?

Mihrişah Valide Sultan kimdir? Mihrişah Valide Sultan İmareti nerede?
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Masterchef Türkiye yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Masterchef'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünün çekimi Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde gerçekleştirildi. Mihrişah Valide Sultan'ın yaşamı ve İmareti'nin yeri merak ediliyor. Peki Mihrişah Valide Sultan kimdir?

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN KİMDİR?

Mihrişah Valide Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun Valide Sultanı, Osmanlı Padişahı III. Selim'in annesi ve III. Mustafa'ın eşi.

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARETİ NEREDE?

Mihrişah Valide Sultan İmareti İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde bulunuyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (26 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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