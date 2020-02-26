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26.02.2020 - 07:00 |

Milli Mücadele dizisi geliyor

TRT1’in yeni dizisi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, Milli Mücadele’nin 16 Mart-23 Nisan 1920 arasındaki kritik altı haftasını tarihsel gerçeklere uygun olarak ekrana gelecek.

Milli Mücadele dizisi geliyor

TRT1’in yeni dizisi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, Milli Mücadele’nin 16 Mart-23 Nisan 1920 arasındaki kritik altı haftasını tarihsel gerçeklere uygun olarak ekrana gelecek. İlker Kızmaz’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hayat vereceği projede, Birkan Sokullu, Hilmicem İntepe, Rıza Koçaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Dolunay Soysert, Osman Sonant ve Melis Sezen gibi isimler de rol alıyor. 

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