Millie Bobby Brown'ın gözyaşları: Ben de insanım!

Millie Bobby Brown'un hayranlarıyla başı dertte. 16 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda annesi ile Noel alışverişi yapmak için gittiği mağazada yaşadığı olayı anlattı.

"BENİM HAKLARIM NEREDE?"

Şöhretin getirdiği aşırı ilgi ve sınırları zorlamaktan bahseden Brown, bir genç kızın reddedilmesine rağmen ısrarla kendisinin videosunu çektiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"Annemle Noel için alışveriş yapmaya gittik. Bir kız geldi ve 'Videonu çekebilir miyim?' diye sordu. Ben de 'Hayır' dedim. Bir insan neden videosunun çekilmesini ister ki? Buna mecbur değilim. Sonrasında ödeme yapıyordum, tekrar yanımdan geçti ve video çekmeye başladı. Ona, 'Ben de bir insanım. Senden bunu daha nasıl isteyebilirim?' dedim. O da, 'Bir insanın videosunu çekemez miyim yani?' dedi. Ben de 'Hayır eğer istemiyorsam bunu yapamazsın' karşılığını verdim. İnsanların sınırları zorlaması beni üzüyor. Çok daha saygılı olmalarını dilerdim. Bunu hala yönetmeye çalışıyorum ama ağır geliyor. Sizinle fotoğraf çektirebilirim ama eğer sınırları zorlarsanız ve bu bir mücadeleye dönerse, 'Hayır' dedikten sonra benim haklarım nerede? Bu videoyu paylaşıyorum çünkü insanlara daha fazla saygı göstermelisiniz. Kim oldukları ya da ne yaptıkları önemli değil. Sadece insan oldukları için onlara saygı gösterin."