Milliyet Çocuk dijital platformda

Yayın hayatına 1970’lerden günümüze kadar dergi olarak devam eden Milliyet Çocuk, artık dijital platformumuzda da sizlerle buluşuyor. 50 yılı aşan yayın serüveniyle anne-babaların anılarını süsleyen Milliyet Çocuk, şimdi onların çocuklarının da hayal dünyasını renklendirecek. Doğa, bilim ve kültür-sanat gibi eğitici başlıklardan aktivite ve eğlence bölümlerine kadar sayısız içerik, miniklere kaliteli zaman sunarken, hayal güçlerinin gelişmesine de katkıda bulunacak.