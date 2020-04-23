23.04.2020 - 07:00 |
Milliyet Çocuk dijital platformda
Yayın hayatına 1970’lerden günümüze kadar dergi olarak devam eden Milliyet Çocuk, artık dijital platformumuzda da sizlerle buluşuyor.
Yayın hayatına 1970’lerden günümüze kadar dergi olarak devam eden Milliyet Çocuk, artık dijital platformumuzda da sizlerle buluşuyor. 50 yılı aşan yayın serüveniyle anne-babaların anılarını süsleyen Milliyet Çocuk, şimdi onların çocuklarının da hayal dünyasını renklendirecek. Doğa, bilim ve kültür-sanat gibi eğitici başlıklardan aktivite ve eğlence bölümlerine kadar sayısız içerik, miniklere kaliteli zaman sunarken, hayal güçlerinin gelişmesine de katkıda bulunacak.