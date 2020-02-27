MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Minik dostlarını paylaşıp boşandılar
27.02.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Minik dostlarını paylaşıp boşandılar

Altı yıl önce evlenen Ece Özdikici-Mert Duyal çifti, anlaşmalı boşanma davasında, üç kedi ve bir köpeği paylaştı

Minik dostlarını paylaşıp boşandılar

Ece Özdikici, altı yıl evli kaldığı mimar Mert Duyal’dan, iki hafta önce Kartal Adliyesi’nde anlaşmalı boşandı. Çocukları olmayan çift, üç kedi ve bir köpeği, protokole koydurdukları bir maddeyle paylaştı. Mahkeme, Yampirik ve Curly adlı kedilerin, 15 gün oyuncuda, 15 gün ise Duyal’da kalmasına karar verdi.
Anlaşmaya göre, köpek Bodrum ve kedi Şeker 15 gün dönüşümlü olarak taraflarda kalacak. Minik dostlarından vazgeçemeyen ikili, birbirlerinden maddi olarak hiçbir talepte bulunmadı. Arkadaş kalan oyuncuyla mimar, kedi ve köpekleriyle de yakından ilgilenerek, onları hiç yalnız bırakmıyor.

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

Sıradaki Haber