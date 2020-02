MİNİK HASTALARA BÜYÜK SÜRPRİZ!

ABD’li prodüktör ve rapçi Diddy, ‘The Ellen DeGeneres Show’a konuk olarak, kanser hastası miniklere unutamayacakları bir sürpriz yaptı. ABD’de dün ekrana gelen programda 50 yaşındaki sanatçı, Fighting All Monsters (Tüm Canavarlarla Savaşmar) adı verilen derneğin küçük üyelerini sevindirdi.

Hayati tehlikesi olan hasta çocukların ailelerine maddi destek sağlayan organizasyondan programa katılan sekiz çocuk (Layla, Ke’Yair, Zoey, Imani, Phillip, Maddie, Will ve Baylee) daha önce rapçinin ‘Bad Boy for Life’ şarkısına çektikleri kliple gündeme gelmişti. Video’da “Hiçbir yere gitmiyoruz” diyen minikleri gören Ellen DeGeneres, talk şov sırasında önce teşekkür VTR’sini izlettiği Diddy’i daha sonra yanına çağırdı. Karşısında bir anda hayran olduğu ismi gören minikler sevinçten çığlık atarken, rapçi ise onlara sarılarak, çocuklarla dans etti. DeGeneres ise derneğe 25 bin dolar’lık (yaklaşık 152.2 bin TL) bağış çeki hediye etti.