Miniklere sağlıklı beslenmeyi sevdirmenin yolları

Holistik sağlıklı yaşam danışmanı, hukukçu, hümanist ve yazar Clara Seren Amram, çocuklarının sağlıklı gelişimi için dengeli beslenmeyi, doğadan gelen mucize meyve ve sebzeleri onlara sevdirmeyi isteyen ebeveynlere önerilerde bulundu. İki evladı olan Amram, ‘Sağlıklı Yemekler, Mutlu Çocuklar’ kitabı ve Clarita’s Way (Clarita’nın Yolu) ile bu maddeleri, ‘Ebeveynler örnek olmalı’, ‘Miniklerin hayal gücünü kullanın’, ‘Tabakları eğlenceli hazırlayın’, ‘Bilinçli yetişmeleri için hikayeler anlatın’ ve ‘Çocuklarla mutfağa girelim’ başlıklarında topladı.