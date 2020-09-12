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12.09.2020 - 07:00 |

‘Miniklerin hayallerine dokunuyoruz’

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) faaliyetlerine devam ediyor.

‘Miniklerin hayallerine dokunuyoruz’
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Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) faaliyetlerine devam ediyor. Derneğin CEO’su Füsun Kuran, son olarak ‘zhoppers’ ve Yağmur Tanrısevsin ile iş birliği yaptıklarını ifade etti. Oyuncunun, platform için tişört tasarladığını söyleyen iş insanı, “Çocukların hayallerine dokunmaya devam ediyoruz. Güzel kalpli, yüce gönüllü insanlarla aynı paydada buluşmak çok kıymetli” diyerek, duygularını paylaştı.

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Cadde Yazarları

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