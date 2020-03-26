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26.03.2020 - 07:00 |

Miranda’nın ritüeli

Avustralyalı güzel Miranda Kerr, karantina döneminde evde rahatlamak için yaptığı ritüellerini anlattı.

Miranda’nın ritüeli

Avustralyalı güzel Miranda Kerr, karantina döneminde evde rahatlamak için yaptığı ritüellerini anlattı. Los Angeles’ta yaşayan süper model, “Çocukları yatırıp, evi temizlemeyi bitirdikten sonra limonlu bir çay demledim. Loş ışıkta birkaç mum yaktım. Dinlendirici müzik açıp, suyun altına girdim” dedi. Kerr, sosyal medya takipçilerine de kendi rutinlerini paylaşmaları konusunda çağrıda bulundu.

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