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21.02.2021 - 07:00 | | SERCAN KISMET

'Mirastan pay alma ümidindeler'

Seyfi Dursunoğlu’nun yeğeni Güliz Buyrukbilen’in kızı Gizem Özköseoğlu, Konunun mahkemeye taşınması bizi çok üzdü. Hepsi mirastan pay alma ümidinde”dedi

'Mirastan pay alma ümidindeler'
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‘Huysuz Virjin’ olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu’nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bıraktığı vasiyetine yeğeninin çocukları Evren Saydam ve Erhan Saydam’ın itiraz etmesinin ardından, diğer yeğeni Güliz Buyrukbilen’in avukat kızı Gizem Özköseoğlu, vasiyetnamenin hukuken usulüne uygun olarak düzenlendiğini söyledi. Özköseoğlu, “Annem, teyzem ve bir yeğeni, dernek avukatlarına vekaletname verdi. Aslında bizim dışımızdaki herkes, mirastan pay almak ümidinde” dedi.
İtiraz edenlerin mahkemeden olumlu bir sonuç elde edeceklerini sanmadığını belirten avukat, “Tamamen kamu yararına olacak bu bağışın gerçek sahiplerine ulaşmasını ve çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunulmasını geciktiriyor olmalarından dolayı üzüntümüz büyük. Hakkın ve adaletin gerçek sahiplerini bulacağından şüphem yoktur” diye konuştu.

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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