Miray Daner geri dÃ¶ndÃ¼

10.02.2020 - 15:08 |
Miray Daner geri döndü!
Uzun bir sÃ¼re aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kubilay Aka'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± azaltan Miray Daner, 4 ay sonra ilk kez paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.
Ä°ki buÃ§uk yÄ±l boyunca aÅŸk yaÅŸayan Kubilay Aka ile Miray Daner, sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde ayrÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. Haberi sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyuran ikilinin aldatma nedeniyle ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kubilay Aka'nÄ±n kendisine ihanet ettiÄŸi iddialarÄ± sonrasÄ± sessizliÄŸi gÃ¶mÃ¼len Miray Daner, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± iyice azaltmÄ±ÅŸtÄ±.
AyrÄ±lÄ±ktan 4 ay sonra ilk kez paylaÅŸÄ±m yapan Daner, mutlu pozlarÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.
KÄ±sa sÃ¼rede beÄŸeni yaÄŸmuruna tutulan pozlara,Â "Bizi bu gÃ¼zellikten bir daha bu kadar uzun mahrum bÄ±rakma" ÅŸeklinde yorumlar geldi.Â