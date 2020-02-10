Miray Daner geri dÃ¶ndÃ¼

Ä°ki buÃ§uk yÄ±l boyunca aÅŸk yaÅŸayan Kubilay Aka ile Miray Daner, sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde ayrÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. Haberi sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyuran ikilinin aldatma nedeniyle ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kubilay Aka'nÄ±n kendisine ihanet ettiÄŸi iddialarÄ± sonrasÄ± sessizliÄŸi gÃ¶mÃ¼len Miray Daner, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± iyice azaltmÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±lÄ±ktan 4 ay sonra ilk kez paylaÅŸÄ±m yapan Daner, mutlu pozlarÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

KÄ±sa sÃ¼rede beÄŸeni yaÄŸmuruna tutulan pozlara,Â "Bizi bu gÃ¼zellikten bir daha bu kadar uzun mahrum bÄ±rakma" ÅŸeklinde yorumlar geldi.Â